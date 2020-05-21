Смертность от коронавируса на Украине назвали одной из самых низких в Европе

На Украине смертность от коронавируса колеблется от 2,7 до 2,9 процента, что является одним из самых низких показателей в Европе. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает Vesti.ua.

Шмыгаль назвал карантин наиболее действенным способом борьбы с пандемией, о чем свидетельствует и уровень смертности, и статистика распространения коронавируса в других странах. К примеру, в Швеции показатель смертности составляет 6,25 процента, в Великобритании — 5,7 процента.

Зеленский отметил, что «Украину спасли вовремя введенные карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались». При этом он подчеркнул, что показатели не должны производить обманчивое впечатление, «чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно».

По состоянию на 21 мая, на Украине лабораторно подтверждено 19 706 случаев коронавируса. Скончались 579 пациентов, еще 6227 заразившихся выздоровели.

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