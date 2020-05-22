Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (2988), Московской области (824) и Петербурге (389). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Более сотни новых случаев зарегистрировали в Нижегородской области (202), Красноярском крае (150), Ростовской области (138), Свердловской области (135), Калужской области (127), Пензенской области (110), Дагестане (109), Брянской области (105), Ярославской области (103).

Наименьше число зафиксировали в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Севастополе — по одному.

За последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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