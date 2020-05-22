В России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 326 448 в 85 регионах. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки зарегистрировано 8894 новых случая в 84 регионах. Полностью выздоровели 7144 человека, скончались — 150. Общее число вылечившихся с начала эпидемии — 99 825. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов.

Наибольший прирост случаев коронавируса за сутки наблюдался в Москве (2988), Московской области (824), Санкт-Петербурге (389), Нижегородской области (202), Краснодарском крае (150), Ростовской области (138), Свердловской области (135), Калужской области (127), Пензенской области (110), Республике Дагестан (109). В Брянской и Ярославской областях выявлено 105 и 103 новых случая соответственно. В остальных регионах зарегистрировано менее сотни инфицированных за сутки.

По данным на 21 мая, в стране было выявлено свыше 317 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки — 8849.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россия уже прошла пик и вышла на плато по коронавирусу. По его словам, основным показателем при оценке ситуации с инфекцией в стране является ежесуточный прирост подтвержденных случаев заражения, который с начала мая стоит примерно на одном уровне.

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