В продаже появился самый острый бургер в мире

Сеть супермаркетов Iceland Foods в Великобритании выпустила в продажу самые острые бургеры в мире. Об этом сообщает Mirror.

Покупателям предлагают купить замороженный продукт Scary Spicy Carolina Reaper, в составе которого самый обжигающий язык перец чили. Он примерно в 200 раз острее любого халапеньо, и составляет 2,2 миллиона единиц по определяющей жгучесть шкале Сковилла, пишет издание.

Из-за большого интереса к продукту его начали продавать онлайн по цене за 2,5 фунта стерлингов (218 рублей). Прилагается также инструкция по приготовлению. Производители советуют разогревать бургер на гриле, сковороде или в духовке.

Покупатели уже оставили первые отзывы о жгучем фастфуде.

«Если вам нравится острая еда, они великолепны!» — писали одни.

«Действительно прекрасные бургеры, отличный вкус! Однако на следующий день вам будет плохо! Мы с партнером любители специй, но это было слишком», — предупреждали другие.

В феврале сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» представила в соцсетях рекламный ролик своего необычного бургера с плесенью. Так компания хотела показать, что в составе их продукции только натуральные продукты, которые со временем портятся. Далеко не все пользователи сети оценили такую рекламную кампанию. У некоторых любителей фастфуда увиденное вызвало отвращение к продукции «Бургер Кинга».

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