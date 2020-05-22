Депутат и телеведущая Оксана Пушкина перенесла COVID-19 и рассказала о проблемах

Депутат Госдумы, соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия и телеведущая Оксана Пушкина переболела COVID-19 и рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась во время лечения. Ее слова приводит «Парламентская газета».

Пушкина отметила, что сначала не хотела ложиться в больницу и планировала лечиться дома, несмотря на вирусную пневмонию и 25-процентное поражение легких. Однако ее самочувствие вскоре ухудшилось, и депутата госпитализировали. «С первых дней заболевания у меня появился конъюнктивит — это очень неприятное ощущение в глазах. Еще был насморк, я подкашливала. Температуры не было, но при этом очень болела кожа, как при гриппе», — сказала Пушкина, подчеркнув, что пациенты из ее отделения сталкивались и с «гораздо более серьезными проблемами».

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Депутат посетовала, что на лечение повлияла и такая особенность ее организма, как тонкие вены, которые «убегают» при любом прикосновении. Пушкина отметила, что после уколов ей «будет страшно показывать [свои руки] еще месяц».

По словам депутата, лечение от коронавируса — это «мощный удар по организму». Она пролежала в Центральной клинической больнице две недели и выписалась в пятницу, 22 мая, о чем сообщила в своем Instagram. Пушкина будет находиться в режиме самоизоляции еще как минимум неделю, после чего сдаст третий, последний, тест на коронавирус и выйдет на работу только в том случае, если он покажет отрицательный результат.

18 мая телеведущая рассказала об острой боли от уколов противотромбозного препарата в живот при лечении COVID-19. Она подчеркнула, что образование тромбозов считается еще одним осложнением при коронавирусе, который, в свою очередь, может оказывать влияние на дыхательные функции организма и обоняние.

13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что коронавирусом заразились пять депутатов. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»).

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