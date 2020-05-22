Раскрыты подробности лечения коронавируса переливанием крови переболевших

Лечение пациентов с коронавирусом при помощи переливания плазмы от переболевших наиболее эффективно, если проводить эту процедуру в самом начале. Подробности лечения он раскрыл в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА, доктор медицинских наук Владимир Баклаушев.

Он рассказал, что сейчас в ФМБА проводятся исследование эффективности переливания больным плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов. Для переливания отбирают тех, у кого очень высокая температура в течение нескольких суток. На этом этапе, если врачи продолжают симптоматическое лечение, а не приступают именно к лечению причин заболевания, следующим шагом может стать развитие дыхательной недостаточности, а также «прогрессирование этой недостаточности, необходимость перевода пациента в отделение реанимации, интубация, проведение ИВЛ».

В таком случае больного нужно переводить в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. Для таких пацентов плазма, введенная на начальном этапе, будет эффективна, заметил эксперт.

При этом он заявил, что гарантия эффективности не составляет 100 процентов, однако результат от лечения все же есть. Лучше всего для испытаний подходит плазма крови тех пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, но все же с проявлениями пневмонии. При этом те, у кого болезнь протекала бессимптомно или очень тяжело, для донорства не подходят.

Эксперт также рассказал, что плазма крови не поможет, если ее переливать пациенту, который находится на ИВЛ более чем двое суток и у которого развился респираторный дистресс-синдром и сильное поражение легочной ткани.

20 марта сообщалось, что в Москве донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусом стали уже более 540 человек. В департаменте здравоохранения также подсчитали число пациентов, которым провели переливание иммунной плазмы — это 340 человек.

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