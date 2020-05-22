Над Арктикой развернут Знамя Победы

Военнослужащие Северного флота развернут над Арктикой Знамя Победы во время очередного похода в 2020 году. Об этом рассказал заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев, передает газета «Красная Звезда».

Голубев уточнил, что военные возьмут с собой копию знамени. Событие приурочено к празднованию 75-летия с окончания Великой Отечественной войны в России и Второй мировой войны в других странах. По словам вице-адмирала, теперь высадки морского флота в Арктике «будут проходить под знаменем, которое 75 лет назад было развернуто над поверженным Рейхстагом».

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Знамя появится в разных частях российской Арктики а также на полуострове Таймыр, Новосибирских островов, в Якутии и на Чукотке. 9 мая, в 75-летнюю годовщину Победы, увеличенную копию знамени подняли на флагштоке мыса Алыш в Североморске, передает РИА Новости.

В 2016 году российские ученые обнаружили в Арктике ранее неизвестную метеорологическую базу нацистов. Она расположена на Земле Александры в тысяче километров от Северного Полюса. Внутри находилось более 500 артефактов, оставшихся со Второй мировой войны. По предположению исследователей, базу построили в 1942 году, немцы покинули ее в 1944.

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