Стригущие траву маникюрными ножницами российские пожарные попали на видео

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В Новосибирске пожарные вышли стричь траву маникюрными ножницами. Видео опубликовано в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах несколько мужчин в форме стригут траву, сидя на корточках, и говорят, что делают это по приказу начальства и других инструментов у них нет. «Коса, которую нам выдали, вообще не косит, поэтому нам выдали ножницы», — сказал автор ролика.

В областном МЧС «Комсомольской правде» сообщили, что видео не постановочное, и в нем снялись настоящие спасатели. Руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков отметил, что герои видео таким образом устроили саботаж после того, как им выдали старую косу.

В пожарно-спасательной части началась проверка на предмет нарушения служебных полномочий начальником отделения. Винаков предположил, что участникам бунта также может грозить наказание вплоть до увольнения.

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