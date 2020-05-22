Президент России Владимир Путин предупредил о скрытой опасности коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя», — сказал глава государства, подчеркнув, что неосведомленность больного COVID-19 о своем диагнозе может стать угрозой его родным и близким.

Президент добавил, что в целом ситуация с коронвирусом по стране стабилизируется, новых случаев заражения становится меньше. «Такое снижение идет на фоне постоянного и значительного проведения тест-исследований», — отметил Путин.

Вместе с тем президент заострил внимание на том, что в период выхода из ограничений нужно строго соблюдать все санитарные требования «для того, чтобы снизить, локализовать риски».

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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