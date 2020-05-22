Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3,2 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом увеличилось до 3249, за последние сутки скончались 150 человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 22 мая.

Всего в России выявлено 326 448 заразившихся во всех регионах. За сутки прирост составил 8894 человека.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета. По его словам, в настоящее время предпосылок к возникновению резкого всплеска заболеваемости нет. Тем не менее он предположил, что в Россию вторая волна может прийти после того, когда в других странах ее пик пройдет.

Тимаков считает, что отменять ограничительные меры в России пока рано. Он напомнил, что всплеск заболеваемости будет минимальным, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и маcочный режим.

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