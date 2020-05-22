Опубликовано видео с места падения Airbus A320 на жилые дома в Пакистане

В сети появилось новое видео с места падения лайнера Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» на жилые кварталы в городе Карачи. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Muhammad Aamir.

На кадрах видны части самолета, разбитые автомобили и мотоциклы, обломки домов, а также огонь и дым. По улицам ходят люди.

Пассажирский лайнер «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение ранее 22 мая. Известно, что он выполнял рейс из Лахора в Карачи. На борту самолета находились 98 человек. Причины катастрофы и точное число погибших пока не назывались.

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