В России блогерша собрала коллег на вечеринку в пандемию и посетила ее удаленно

В России блогерша, менеджер сети продаж NL Добромира Хало из Красноярска собрала коллег на вечеринку в пандемию коронавируса и посетила ее удаленно. Видеозапись мероприятия опубликовал Telegram-канал «Стрелка», рассказывающий о новостях города.

На записи видно не только само мероприятие, но и Instagram-историю Хало, на которой она говорит, что это первая ее вечеринка, которая проходит без нее. Она добавляет, что находится со всеми коллегами удаленно.

По данным «Стрелки», сотрудники сети отдыхали в местном баре SamoBar & Morsel.

10 мая сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов, устроили вечеринку в честь Дня Победы во время пандемии. Они с сыном Собчак Платоном пришли в гости к певцу и музыканту Дмитрию Маликову. На возмущение одной из пользовательниц Instagram Собчак пояснила: «Если три семьи сделали анализы и встретились дома — я не вижу тут нарушения».

Ранее стало известно, что на 23 мая общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 335 882 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

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