Устроивший домашнюю секс-вечеринку на карантине футболист АПЛ покаялся

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Кайл Уокер извинился за секс-вечеринку, которую он устроил во время введенного из-за коронавируса карантина. Слова спортсмена приводит The Guardian.

«Хочу использовать эту возможность и извиниться за тот выбор, который я совершил на прошлой неделе», — покаялся спортсмен. Он также признал, что понимает, что является ролевой моделью для многих поклонников футбола.

О том, что Уокер вместе с другом вызвал двух проституток к себе домой, сообщил таблоид The Sun. Источник отметил, что вечеринка прошла в ночь перед тем, как в аккаунте защитника в Instagram появилось видео с призывом соблюдать карантин. Игрок может получить крупный штраф от клуба за то, что проигнорировал правила по соблюдению социальной дистанции.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 42,4 тысячи. Скончались 4,3 тысячи инфицированных, 215 человек выздоровели. Всего в мире, по официальным данным, насчитывается почти 1,2 миллиона заразившихся, умерли 64,6 тысячи человек.

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