В аэропорту Симферополя стремившийся в бизнес-класс россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета. Об этом в воскресенье, 24 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, 31-летний уроженец города Дубна Московской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от экипажа воздушного судна разместить его в бизнес-классе, а не в экономе, куда у него были билеты. После отказа он предложил решить вопрос на месте и внести доплату за наличность. В ответ на требование занять свое место мужчина принялся осыпать персонал оскорблениями и угрозами.

Прибывшие полицейские предложили дебоширу покинуть самолет, а после отказа и оскорбления уже в их адрес силой доставили его в отдел. Выяснилось, что ранее задержанный был судим. Нарушителя порядка поместили в комнату для административных задержанных аэропорта.

Возбуждено дело об административной ответственности по части 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проведут процессуальную проверку по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

16 марта сообщалось, что пассажирка самолета, вылетавшего из Москвы на Пхукет (Таиланд), устроила дебош на борту и избила женщин-полицейских.

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