Не допущенный к кассе АЗС из-за отсутствия маски россиянин уехал без оплаты

В Москве посетитель АЗС на Беломорской улице (Северный административный округ) уехал, не заплатив за бензин, после того, как его не пустили к кассе без маски. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

В полицию обратилась администратор АЗС, которая сообщила, что молодой человек — клиент заправки — не стал платить 3,5 тысячи рублей, заправив свой белый Mercedes. Как выяснилось, водитель пытался заплатить, но в помещение АЗС его не пустили из-за отсутствия маски и перчаток, после чего он уехал. Полиция уже начала поиски подозреваемого.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Местные жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

В России общее число случаев заражения коронавирусом достигло 344 481 в 85 регионах. За последние сутки коронавирус выявили у 8599 человек — это наименьший показатель за последние три недели. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!