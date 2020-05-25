101-летний ветеран Второй мировой и его дочь одновременно победили коронавирус

В американском штате Мэриленд 101-летний ветеран Второй мировой войны и его дочь одновременно победили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает газета New York Post.

Чарльз Барбье (Charles Barbier) проживает в доме престарелых вместе с 73-летней дочерью Кэтрин Дин (Kathryn Dean). В конце апреля они заболели коронавирусом и несколько недель проходили лечение в разных палатах. В пятницу, 22 мая, выздоровевшие отец и дочь наконец встретились.

«Моему отцу 101 год, это большое достижение, — рассказала Дин в разговоре с журналистами. — Он пережил войну, Великую депрессию и теперь это. Он потрясающий человек». Американка призналась, что очень скучала по отцу, находясь в карантине. «Это тяжело, когда не можешь повидать семью», — добавила она.

В понедельник, 25 мая, Дин вместе с Барбье отметили День поминовения. Праздник посвящен памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. Дин утверждает, что при других обстоятельствах они с отцом выбрались бы в город и посидели в кафе.

В начале апреля стало известно, что ветеран Второй мировой Уильям Лэпшис (William Lapschies) победил коронавирус в день рождения. 1 апреля он отпраздновал свой 104-й день рождения.

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