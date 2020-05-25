У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.

Отмечается, что Мороз получила результаты теста на вирус 22 мая. Официального подтверждения этой информации нет.

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22 мая Мороз провела прямой эфир в Instagram, рассказав об участии в шоу «Танцы со звездами». Позже издание «7Дней» сообщило, что артистка не смогла принять участие в финале проекта из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Алена Бабенко была госпитализирована с коронавирусом. Она также принимала участие в шоу «Танцы со звездами».

36-летняя Дарья Мороз исполнила главную роль в сериале «Содержанки», снятом ее бывшим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

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