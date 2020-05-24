Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

Заслуженная артистка России Алена Бабенко была госпитализирована с коронавирусом. Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Бабенко, ей пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со звездами». Она самоизолировалась как только почувствовала недомогание. «Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету», — написала артистка.

Бабенко рассказала, что в настоящее время находится в медучреждении под наблюдением врачей и уже чувствует себя лучше.

24 марта в больницу попали Лев Лещенко и его супруга. Медики диагностировали у артиста двустороннее воспаление легких. Через три дня после госпитализации главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «после дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии». 6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра. За три дня до выписки артист рассказал об отрицательном тесте на вирус.

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