Обнародован рейтинг лучших мер российских регионов по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал рейтинг наиболее эффективных и ярких мер российских регионов по борьбе с коронавирусом и последствиями эпидемии.

Лучшие практики разделены на шесть блоков: «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения», «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса», «Солидарность общества», «Меры поддержки медицинского персонала», «Меры поддержки предприятий и их работников» и «Меры поддержки семьи и детей».

В первом блоке отмечены меры, принятые в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Так, авторы напоминают, что в столице все желающие могут записаться на тестирование на антитела к коронавирусу, в Петербурге расширили список категорий лиц, обязанных сдавать тест на коронавирус, а в ХМАО перепрофилировали местное ателье под пошив средств индивидуальной защиты.

В число лучших мер по профилактике вируса вошли ограничения на въезд между муниципалитетами (такие меры приняли в Сахалинской области), проверка домашних животных на коронавирус (Татарстан), а также меры мусульманского духовенства, призывавшего единоверцев праздновать Ураза-Байрам дома. Кроме того, положительно отмечены меры по ослаблению или частичному снятию режима самоизоляции в этих регионах и в Крыму.

Среди лучших практик по солидаризации общества — доплаты сотрудникам социальных организаций (Калужская область), бесплатная раздача масок населению (ЯНАО) и онлайн-хакатон, посвященный разработке социально-экономических мер, а также сервисов, направленных на снижение последствий COVID-19 в Ростовской области. Лучшими мерами по поддержке медицинского персонала признаны дополнительные выплаты врачам и медикам, консультации для них по вопросам выплат (Подмосковье) и снабжение медперсонала продуктовыми наборами (Брянская область).

Наиболее эффективными практиками по поддержке предприятий и их работников названы, в частности, введение специального налогового режима (Якутия), помощь салонам красоты и парикмахерским (Нижегородская область) и организация временных рабочих мест (Самарская область). Среди лучших мер по поддержке семей и детей — материальная помощь в размере 10 тысяч рублей для особо нуждающихся семей (Чечня), наборы для семей с детьми-инвалидами (Свердловская область) и региональная единовременная выплата для малообеспеченных семей с детьми в Карелии.

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