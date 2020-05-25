Объяснено содержание слитой записи с совещания губернатора Липецкой области

Аудиозапись с совещания губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, слитая в сеть ранее в мае, была сделана на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. В разговоре велась речь не о числе заразившихся, а о количестве тестов на COVID-19, проводимых в области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram.

«Сведения о тестах передаются в ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом). На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. Речь шла о данных одной лаборатории», — объяснила пресс-служба.

По ее утверждению, ранее регион сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу и Артамонов указывает именно на это. Также губернатор просил привести отчетность в соответствие с настоящими цифрами, добавили в администрации.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, которая поступает в ИЦК. Также глава региона спрашивает: «Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?»

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии коронавируса в Липецкой области выявлено 1696 заразившихся. Выздоровели 539 человек, скончались — пятеро.

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