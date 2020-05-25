Украинский премьер рассказал о своем «чайном кабинете»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о формате, в котором проходят совещания во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, каждое утро он собирает всех вице-премьеров на неформальное совещание. В правительстве это называют «чайным кабинетом».

Шмыгаль объяснил переход к такой схеме работы тем, что он не может сам управлять всем правительством и будет делегировать определенные полномочия. По его мнению, такая практика позволяет лучше чувствовать друг друга и дает хороший командный результат.

По словам одного из вице-премьеров, все «выглядит очень цивильно, как на Западе».

4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В составе правительства сменилось десять министров. Свои посты сохранили четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.

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