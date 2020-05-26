У обвиненного в организации убийства тренера сборной России по ММА нашли кокаин

В Подмосковье возле дома тренера российской сборной по ММА Владимира Осии, обвиненного в организации убийства, нашли кокаин. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, во время обыска возле дома в деревне Путилково, где проживал подозреваемый, оперативники нашли у подъезда обмотанный скотчем сверток, в котором оказалось два килограмма неизвестного белого вещества. Позже экспертиза установила, что это кокаин. Следователи предполагают, что, завидев сотрудников полиции, Осия выбросил сверток в окно.

По факту обнаружения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее 26 мая сообщалось, что тренера задержали по подозрению в организации убийства. Помимо Осии, задержаны еще четыре человека. Предположительно, речь идет о гибели директора одного из торговых центров в Солнечногорске Николая Леонова — в июне 2019 года киллер убил его тремя выстрелами.

Владимир Осия — заслуженный тренер России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира. Также он тренировал Магомеда Исмаилова, выигравшего чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо.

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