Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства

Задержан Владимир Осия, тренер российской сборной по боям смешанного стиля (ММА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

По утверждению собеседников агентства, его задержали по подозрению в организации убийства.

Telegram-канал «112» уточняет, что, помимо Осии, задержаны еще четыре человека. Предположительно, речь идет о гибели директора одного из торговых центров в Солнечногорске Николая Леонова — в июне 2019 года киллер убил его тремя выстрелами. Тогда оперативники задержали его супругу, как главную подозреваемую в организации преступления.

Владимир Осия — заслуженный тренер России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира. Также он тренировал Магомеда Исмаилова, выигравшего чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо.

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