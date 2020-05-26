В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает «Московский комсомолец».

Генерал-майор скончался на 74 году жизни. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Юрий Бзаев был министром безопасности Северо-Осетинской АССР и занимал пост начальника управления Федеральной Службы Контрразведки республики. В 1994 году его перевели на должность заместителя начальника Главного управления ФСБ Российской Федерации, а с 1998 года генерал-майор стал секретарем Совета Безопасности Республики Северная Осетия-Алания.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что в Москве умер известный советский разведчик Эдуард Устенко, работавший в Австралии. Эдуард Васильевич Устенко считался одним из самых успешных советских разведчиков в странах с англоговорящим населением.

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