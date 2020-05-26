Шойгу назвал сроки разработки «военной» вакцины от коронавируса

Доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработка которых ведется с участием военных, планируется завершить к 1 июня. Клинические исследования хотят завершить до конца июля, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины», — отметил Шойгу. Работу над вакциной ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава.

Ранее сообщалось, что клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. В случае успешного тестирования на добровольцах вакцинация россиян произойдет осенью и займет шесть-девять месяцев.

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