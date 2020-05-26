Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна

В Саратове 97-летняя пенсионерка пригрозила, что выпрыгнет из окна, если ей не помогут немедленно выйти из квартиры. Об этом сообщает информагентство «Регион 64».

Россиянка проживает в доме №85 «б» на проспекте 50 лет Октября. Женщина открыла окно на пятом этаже и стала кричать на улицу, что хочет покинуть свой дом. В противном случае пенсионерка обещала выпрыгнуть из окна. Случайный прохожий услышал крики и вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, развернули куб жизни и вошли в квартиру — ключи им дали соседи пенсионерки. Женщину передали сотрудникам полиции. Также спасатели дозвонились до родственников россиянки и попросили их приехать как можно быстрее.

Ранее, в апреле, пенсионерка из Вологды бросилась под экскаватор, чтобы предотвратить строительство детского сада на улице Ярославской. Местные жители активно защищают зеленые насаждения рядом со своими домами.

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