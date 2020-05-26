Бывший инженер НАСА создал полосу препятствий для белок-воровок

Бывший инженер НАСА, видеоблогер Марк Робер создал полосу препятствий для белок, ворующих птичий корм. Ролик он выложил на своем YouTube-канале.

Находясь на самоизоляции, он обратил внимание, что грызуны проявляют недюжинную смекалку для того, чтобы украсть зерна. Против них оказались бессильны даже специальные «антибеличьи» кормушки.

Робер решил провести эксперимент и выяснить, хватит ли белкам упорства пройти специальную полосу, состоящую из крутящиеся веревочной лестницы, лабиринта, автоматического трамплина, пары ловушек, вращающихся препятствий, и наклонных платформ. Призом за успешное прохождение была гора очищенных грецких орехов.

Испытуемыми стали четыре белки, практически поселившиеся на участке блогера. Взвесив каждую из них на потайных весах и рассмотрев одну особо толстую, Робер пришел к выводу, что она была беременна. Впрочем, это не помешало ей бороться за любимое лакомство наравне с остальными.

Через несколько дней, под конец эксперимента, все белки безошибочно справлялись в заданиями, тратя на полосу не более нескольких минут.

Ранее Робер изобрел «наказыватель» воров посылок. Он прятал в коробке от дорогостоящего гаджета устройство, которое через несколько секунд после распаковки осыпало все помещение краской и блестками, одновременно разбрызгивая вокруг дурнопахнущую жидкость. Коробки были оборудованы камерами, которые начинали снимать вора, когда тот их открывал.

Кроме того, инженер отметился тем, что собрал самый мощный водяной пистолет, а также показал в действии пулемет для снежков.

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