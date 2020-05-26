Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета отпустили под залог

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен (около 450 тысяч рублей). Об этом пишет «Громадське» со ссылкой на адвоката подозреваемой Николая Ореховского.

Несмотря на смягчение меры пресечения, суд не удовлетворил требование защиты, просившей отменить меру пресечения. «У нее таких денег нет. Если люди смогут собрать — будут вносить», — сказал адвокат. Он добавил, что будет подготовлена апелляция на решение.

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В то же время судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей другой подозреваемой в убийстве Шеремета — детскому хирургу Юлии Кузьменко. Под стражей был оставлен также еще один фигурант дела — Андрей Антоненко.

22 мая Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование. Антоненко, Дугарь и Кузьменко изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве машины. Спустя три года в убийстве обвинили ветеранов боевых действий в Донбассе и волонтеров. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию на Украине. Никто из подозреваемых в совершении преступления не признает вины.

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