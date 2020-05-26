Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов

США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима. Об этом заявил у себя в Twitter постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.

Постпред напомнил, что в США «почти помешались на "вмешательстве России в американские выборы"». Он привел данные американских аналитиков, согласно которым в период холодной войны США осуществили 64 тайных и 6 неприкрытых операций по смене неугодных режимов.

7 мая Конгресс США сообщал, что готов обнародовать по меньшей мере 53 стенограммы, якобы доказывающие российское вмешательство в президентские выборы в стране.

Последние несколько лет регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ было влияние России и Владимира Путина на политику в США. Первоначально, с конца 2016 года, она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы. В настоящее время журналисты в том числе продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США Дональда Трампа и Республиканской партии с Москвой. Россия эти обвинения отрицает.

О том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США, в феврале писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия пыталась помочь Берни Сандерсу, одному из кандидатов в президенты от Демократической партии.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, Демократы поддержат Джо Байдена.

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