Вяльбе отреагировала на переход призера ОИ из России в сборную Швейцарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на решение Ильи Черноусова сменить российское спортивное гражданство на швейцарское. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер отметила, что у нее нет никаких претензий к спортсмену, а переход был оформлен по всем правилам. Вяльбе также допустила, что в новой сборной Черноусов сможет показывать хорошие результаты. По словам главы ФЛГР, лыжник имеет все шансы выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

О смене 33-летним лыжником спортивного гражданства стало известно во вторник, 26 мая.

За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.

В активе россиянина бронзовая медаль Игр 2014 года в Сочи на дистанции 50 километров. Также Черноусов становился третьим на чемпионате мира 2011 года в скиатлоне 15+15 километров.

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