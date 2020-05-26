Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию

Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Переход 33-летнего лыжника был одобрен FIS на этой неделе. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года. В последние годы спортсмен участвовал только в коммерческих соревнованиях.

В активе россиянина бронзовая медаль Игр 2014 года в Сочи на дистанции 50 километров. Также Черноусов становился третьим на чемпионате мира 2011 года в скиатлоне 15+15 километров.

В понедельник, 25 мая, о возможной смене спортивного гражданства высказалась трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Россиянка отметила, что не планирует представлять другую страну.

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