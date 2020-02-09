Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Запущен процесс по смене спортивного гражданства, документы в работе», — заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было учесть. Решение приняла в мае прошлого года», — заявила сама пловчиха.

Мать Белоногофф — россиянка. Спортсменка прожила всю жизнь в Великобритании, но в 2019-м переехала в Санкт-Петербург.

18-летняя Белоногофф — чемпионка Европы среди юниоров. Она стала сильнейшей на дистанции 50 метров брассом. На чемпионате России в 2019 году ей удалось дважды показать третий результат: на дистанциях в 50 метров и 100 метров брассом.

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