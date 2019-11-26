Оценена вероятность массового оттока спортсменов из России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил вероятность оттока спортсменов из России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении страны. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Ганус посчитал, что многие российские атлеты могут сменить спортивное гражданство из-за запрета участвовать в международных соревнованиях. Он отметил, что остальным, вероятнее всего, придется выступать под нейтральным флагом.

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25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена на исполкоме 9 декабря, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.

Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России. При этом в МОК посчитали, что спортсменов, доказавших свою непричастность к допинговым манипуляциям, нужно допустить до соревнований.

В сентябре сообщалось, что информация из Московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса РУСАДА.

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