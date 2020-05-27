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Xiaomi захотела подключить мозг к компьютеру

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Фото: Globallookpress.com

Huami, дочерняя компания Xiaomi, объявила о создании лаборатории по исследованию мозга. В частности, специалистов интересуют связь между человеческим разумом и компьютером, сообщает издание cnTechPost.

Лаборатория по исследованию мозга и искусственного интеллекта была создана совместно с Научно-техническим университетом Китая (USTC). Специалисты займутся как инвазивными, так и неинвазивными опытами, в рамках которых они хотят подключить человеческий мозг к компьютеру. Одна из главных целей новой лаборатории заключается в построении новой модели здравоохранения, в которой технологии будут глубоко интегрированы в человеческий организм.

В заявлении Huami и USTC говорится, что в рамках одного из первых исследований в новой лаборатории ученые изучат поведение мозга при эпилепсии. С помощью метода электрофизиологии мозга специалисты намерены получить конкретные маркеры неврологического заболевания, чтобы создать инструмент точного прогнозирования эпилепсии. Специалисты подчеркнули, что новый метод позволит серьезно улучшить жизнь многих людей, имеющих подобное заболевание.

Также Huami заметила, что в новой лаборатории будут тестироваться методы подключения различных интерфейсов к мозгу. Данные операции будут проводить исключительно на подопытных животных. Представители лаборатории сообщили, что площадка станет местом для инноваций, например, на ее базе будут проводиться обучающие курсы для аспирантов, регистрироваться различные патенты.

В начале мая предприниматель Илон Маск анонсировал вживление чипа в мозг человека. В подкасте Джо Рогана он заявил, что в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который «сможет исправить все, что не так с мозгом». Миллиардер уточнил, что чип будет устанавливаться под кости черепа.

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