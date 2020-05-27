Раненый пес пытался помочь погибшей хозяйке и не отходил от ее тела

В таиландской провинции Чайяпхум верный пес не отходил от тела погибшей хозяйки. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Во время грозы на машину, в которой ехала 55-летняя Касем Чайрат (Kasem Chairat) и ее муж Бунсуан (Boonsuan) упало дерево. В результате женщина погибла, а мужчина оказался зажат в искореженном автомобиле и потерял сознание. Сотрудники скорой помощи и полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили рядом с телом Касем ее пуделя по кличке Мах (Mah). Раненый пес пытался помочь хозяйке, не обращая внимания на собственные травмы.

Когда тело извлекли из машины, он уселся возле него и отказывался отходить. По словам подполковника полиции Наттхапхан Дечпонкранга (Natthaphan Dechponkrang), пудель заботился о хозяйке больше, чем о себе. «Мы отправили собаку лечиться, — говорит он. — Пес останется у ветеринаров, пока водитель или их родственники не смогут забрать его домой».

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси трехлетняя собака по кличке Муз несколько дней провела у больничной койки умершего хозяина, ожидая его возвращения.

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