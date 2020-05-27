Кремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на иск к Владимиру Путину бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ об увольнении. Об этом сообщает ТАСС.

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«Пока не могу ничего сказать, никаких решений не принималось на этот счет», — сказал Песков, отметив, что это не вопрос Кремля.

Иск об оспаривании досрочного прекращения полномочий Игнатьева поступил в суд 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня. Единственным ответчиком в иске указан глава государства. Это первый случай, когда уволенный руководитель субъекта РФ пытается оспорить решение президента.

Позднее стало известно, что Верховный суд вернул Игнатьеву исковое заявление, которое касалось требований прав на дополнительные соцгарантии из-за частичной потери трудоспособности.

Об увольнении Игнатьева стало известно 29 января. Он лишился должности в связи с утратой доверия. Этому, в частности, послужили несколько скандальных заявлений политика.

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