Адвокаты подрались с полицейскими в отделе МВД на Кавказе

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обращение в связи с избиением троих защитников в межмуниципальном отделе МВД «Урванский» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте организации.

В документе говорится о грубейших нарушениях профессиональных прав адвокатов Натальи Маговой, Дианы Ципиновой и Людмилы Кочесоковой на Кавказе: речь идет об их незаконном задержании и насилии со стороны сотрудников полиции.

Инцидент произошел в ночь на 21 мая, когда адвокаты прибыли в межмуниципальный отдел МВД «Урванский», чтобы оказать профессиональную помощь коллеге, который был задержан сотрудниками полиции. Но защитников отказались впустить, с ними подрались правоохранители, а затем выдворили их из здания, а также изъяли телефон у Дианы Ципиновой, которая вела съемку происходящего, и задержали ее.

Адвокаты считают, что полицейские превысили свои полномочия, и просят привлечь виновных к ответственности.

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