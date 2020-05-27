Названо число осужденных за подделку доказательств российских силовиков

За фальсификацию доказательств в России за 2019 году осуждены 53 силовика. Об этом говорится в докладе, опубликованном правозащитной организацией «Зона права».

Как отмечает подготовивший доклад адвокат Максим Никонов, реальный срок из них получили лишь пять человек. Обнаружение таких фактов, по его мнению, осложняет то, что фабрикация доказательств происходит под контролем должностного лица, а также то, что большинство уголовных дел рассматривается российскими судами в особом порядке.

Самые распространенные виды фальсификации — это подделка процессуальных документов, в том числе — протоколов допросов и обысков, а так же фальсификации официальных ответов операторов сотовой связи, подделка заключений экспертов и имитация следственного действия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России решил провести дополнительную доследственную проверку в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, при помощи которых вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) захватил два московских казино.

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