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В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров

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Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам пресс-секретаря «Яндекс.Такси» Натальи Рожковой, в запросах правоохранительных органов не сообщаются детали дела, поэтому представители компании не знают, является ли человек пострадавшим или подозреваемым. «Предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — добавила она.

При этом сервис «Яндекс.Такси» не внесен в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что он имеет право не предоставлять силовикам данные пассажиров.

«Медиазона» обратилась к «Яндекс.Такси» за комментариями в связи с опубликованными в сети показаниями бывшего полицейского Игоря Ляховца, который был арестован по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Ляховец заявил, что узнал домашний адрес журналиста, запросив у «Яндекс.Такси» историю его поездок.

Рожкова заверила, что сервис отвечает только на запросы, оформленные и переданные в юридическую службу «Яндекс.Такси» в строгом соответствии с законом. PR-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев также настаивает на том, что запрос Ляховца был оформлен по всем правилам. Однако сам Голунов утверждает, что Ляховец отправлял не официальную бумагу, а письмо со своей личной почты.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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