«Макдоналдс» повысит зарплаты в России

Компания Макдоналдс с 1 июня собирается повысить оклады и почасовые ставки сотрудникам российского подразделения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В компании заверили, что все рабочие места будут сохранены, а годовой зарплатный фонд вырастет на 600 миллионов рублей. При этом указывается, что изменения не касаются сотрудников франчайзинговых партнеров компании: там кадровую политику определяют самостоятельно. Из-за пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений в Макдоналдс ввели программу адресной помощи сотрудникам: ежемесячно на нее собираются направлять около 20 миллионов рублей. «На адресную помощь смогут рассчитывать сотрудники, вынужденно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Размер выплаты будет определяться индивидуально», — уточняют в компании.

Материалы по теме «Я стала носить с собой канцелярский нож» Продавцы российских аптек об агрессии покупателей, спасении от коронавируса и истерии

Меры по поддержке сотрудников введены в других компаниях. Например, заразившийся COVID-19 сотрудник KFC может рассчитывать на единоразовую выплату в размере тысячи долларов (более 70,8 тысячи рублей по нынешнему курсу). Также это касается тех, кому пришлось ухаживать за заболевшим родственником.

По состоянию на среду, 27 мая, в России выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превысило 370 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!