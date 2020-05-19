«Макдоналдс» впервые в России покажет онлайн процесс приготовления заказов

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» впервые в России запускает онлайн-трансляцию процесса приготовления продуктов на кухне. Потребители, которые сейчас вынуждены соблюдать режим самоизоляции, своими глазами в режиме реального времени увидят, насколько тщательно компания соблюдает меры безопасности, а также из каких ингредиентов состоят сандвичи, доступные временно только в «МакДоставке» и навынос.

На предприятии в Москве будет установлено 5 камер, транслирующих работу «Макдоналдс» весь рабочий день. Любой желающий, зайдя на официальный сайт компании, сможет не только увидеть, как часто сотрудники моют руки, но и подробно следить за всеми этапами создания блюд: обжаркой бифштексов на гриле, приготовление картошки фри и сандвичей с добавлением свежих овощей, салата, разных видов сыра и фирменных соусов. Кроме того, у зрителей трансляции будет возможность поблагодарить сотрудников «Макдоналдс» за работу и заботу о безопасности и высоком качестве еды.

«Макдоналдс» открыто демонстрирует все технологические процессы: например, бифштексы из говядины готовятся на гриле, без добавления масла, к мясу добавляется только соль и перец, а масло для фритюра регулярно фильтруется и контролируется при помощи специальных индикаторных полосок. При приготовлении сандвичей используются свежие овощи и салат, маринованные огурцы, разные виды плавленых сыров, дополняющие вкус натуральных мясных блюд.

«Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость и приглашаем всех россиян на кухню "Макдоналдс" онлайн, — рассказала Ирина Коршунова, директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития "Макдоналдс" в России. —– Наши стандарты неизменны, мы контролируем качество продукции от поля до прилавка, а, чтобы мы могли радовать потребителей даже в этот непростой период мы ввели дополнительные беспрецедентные меры обеспечения безопасности продукции».

Перед выходом на смену и в течение рабочего дня все сотрудники проходят температурный контроль, всегда работают в масках и нитриловых перчатках, моют руки не реже 1 раза в час. Ежечасно проводится дезинфекция всех поверхностей, как на производстве, так и в служебных помещениях, в круглосуточном режиме работают ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха, все окна выдачи «МакАвто» и «МакЭкспресс» оборудованы защитными экранами. Передача заказов курьерам происходит бесконтактно, в зоне выдачи установлены санитайзеры, курьер перед получением заказа проходит температурный контроль, а также обрабатывает руки и поверхность сумки антисептиком.

Трансляция запущена на период до открытия предприятий, когда все гости смогут лично посещать «Макдоналдс». С 28 марта все предприятия в России перешли на работу навынос и доставку, где это возможно, чтобы обеспечить соблюдения всех необходимых мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

