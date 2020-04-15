«Макдоналдс» заплатит 60 миллионов рублей сотрудникам во время эпидемии

«Макдоналдс» ежемесячно будет направлять адресную финансовую помощь сотрудникам, чей текущий доход в связи с временными ограничениями оказался ниже 50 процентов от среднего за февраль-март 2020 года, либо ниже МРОТ, и которые не смогли воспользоваться другими программами поддержки. Эта мера предпринята в дополнение к существующим программам поддержки. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании. «Макдоналдс» прилагает все усилия к тому, чтобы изменения в работе предприятий и текущая ситуация в индустрии общественного питания минимально отразились на сотрудниках, подчеркнули в компании.

На программу поддержки будет направлено более 20 миллионов рублей ежемесячно, пока компания не вернется к прежним темпам работы после снятия ограничений в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Всего на поддержку будет потрачено 60 миллионов рублей в течение ближайших месяцев.

На адресную помощь «Макдоналдс» смогут рассчитывать сотрудники, вынужденно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Размер выплаты будет определяться индивидуально. Для получения финансовой поддержки сотруднику необходимо заполнить заявление, приложить документы и обратиться к своему непосредственному руководителю, далее все заявки будут оперативно рассмотрены специальной комиссией и по каждой из них вынесено соответствующее решение.

С 1 апреля 2020 года сотрудники компании «Макдоналдс» также получили возможность выбрать сетевого партнера «Макдоналдс» в продуктовом ритейле в любом городе России и устроиться на работу по совместительству до 1 июня, чтобы обеспечить дополнительный доход на период введения ограничений в индустрии общественного питания. При этом «Макдоналдс» в полном объеме сохраняет все рабочие места для сотрудников, временно трудоустроенных у партнеров, и гарантирует выполнение всех обязательств по защите трудовых прав в соответствии трудовым кодексом России.

Для гарантии безопасности сотрудников на производстве компания строго следует всем предписаниям регуляторных органов и обеспечивает беспрецедентно высокий уровень санитарно-гигиенических стандартов: перед выходом на смену всем сотрудникам измеряют температуру тела, они работают в нитриловых перчатках и моют руки не менее 1 раза в час.

В ресторанах компании «Макдоналдс» ежечасно проводится дезинфекция поверхностей, в круглосуточном режиме работают бактерицидные лампы. На производстве строго соблюдается безопасная социальная дистанция, все окна выдачи «МакАвто» и «МакЭкспресс» оборудованы защитными экранами. Минимизирован прямой контакт между работниками и курьерами. Зоны выдачи заказов дезинфицируются после каждого выданного заказа, курьерам и работникам предприятия измеряют температуру, данные о температуре курьера, осуществляющего заказ, фиксируются на специальном стикере, который размещается на пакете с продукцией.

Несмотря на временные сложности, «Макдоналдс» продолжает инвестировать в обучение и развитие сотрудников. Все курсы корпоративного учебного центра переведены в режим онлайн. Компания инвестировала более 9 миллионов рублей в создание цифровой технологической платформы обучения в России, и продолжает непрерывное профессиональное обучение более 11 тысяч сотрудников предприятий и офиса.

«Макдоналдс» — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая 739 предприятий в 59 субъектах России, на предприятиях сети занято более 60 тысяч человек. Бизнес компании глубоко интегрирован в экономику России. Сегодня 99 процентов продукции «Макдоналдс» в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых компания обеспечивает 100 тысяч рабочих мест.

Суммарный объем инвестиций «Макдоналдс» в России превышает 2,5 миллиарда доллларов, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14 процентов. «Макдоналдс» — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится около 25 процентов всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома. Согласно рейтингу Head Hunter за 2019 год, «Макдоналдс» является работодателем номер 1 в своей индустрии (HoReCa) и входит в топ-25 лучших работодателей России.

