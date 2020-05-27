В российском городе задействовали реанимобиль для перевозки стиральных машин

Видео: t.me/pdmnews

В Томске в условиях пандемии коронавируса реанимобиль задействовали для перевозки стиральных машин. Местный житель снял, как двое мужчин грузят технику в кузов скорой помощи и закрывают двери. Ролик публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Вот чем занимается реанимация наша — перевозит стиральные машины вместо того, чтобы спасать людям жизнь», — говорит автор видео за кадром. Куда реанимобиль повез стиральные машины, неизвестно.

Издание направило запрос в департамент здравоохранения российского города.

Ранее в Курганской области стало известно, что главный врач Белозерской районной больницы Елена Головачева неоднократно ездила на служебной машине в филармонию. Ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей за самоуправство, однако женщина намерена отстаивать свою невиновность в суде. Она утверждает, что ездила в филармонию на своей машине, а показания свидетелей, которые подтверждали ее слова, учтены не были.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!