Укладывание кричащих российских детей в инфекционные боксы попало на видео

В Краснодарском крае врачи силой укладывали кричащих и плачущих детей с подозрением на коронавирус в инфекционные боксы. Такая госпитализация попала на видео, его публикует «Газета.ру» со ссылкой на соцсети.

На опубликованных кадрах показано, как врачи увозят двух мальчиков, одного из них поместили в реанимобиль. Ребенок кричал, плакал и звал на помощь маму.

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева отказалась комментировать произошедшее с детьми. Она только подчеркнула, что ролики «имеют разное происхождение». «Домыслы сейчас совершенно ни к чему. Я слежу за развитием событий, безусловно», — добавила омбудсмен.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко сообщил, что, как правило, дети внешне выглядят здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками вируса. Он отметил, что во время пандемии пожилым лучше жить отдельно.

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