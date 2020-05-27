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Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе

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Фото: @ariellanyssa

Популярная австралийская модель и бодипозитивная блогерша Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась впечатлениями с подписчиками в соцсетях. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

22-летняя активистка снялась полностью обнаженной на белом фоне в разных ракурсах. На снимках она позирует с распущенными волосами и прикрывает грудь цветами. В описании к посту девушка объяснила, что решилась на съемку ради борьбы с неуверенностью в себе, которую испытывала на протяжении многих лет. По ее словам, из-за лишнего веса она постоянно чувствовала себя «беременной» и страдала от критики со стороны окружающих.

«На этих снимках я вижу настоящую естественную красоту. (...) Мы заслуживаем любви, мы должны гордиться собой и чувствовать себя комфортно в своих телах», — высказалась Нисса. Модель также призналась, что испытывала сильный страх перед съемкой, однако в результате она помогла ей в борьбе с комплексами.

Публикация блогерши собрала более 40 тысяч лайков.

В апреле Ариэлла Нисса поделилась еще одним бодипозитивным снимком. Австралийка сфотографировалась в зеркало на камеру смартфона, сидя на полу в красном купальнике и демонстрируя складки на животе.

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