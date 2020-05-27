Безработным россиянам предложили платить втрое больше

Россиянам, которые остались без работы, предложили больше платить. В Минтруде выдвигают инициативу о том, чтобы утроить минимальное пособие по безработице, передает РИА Новости. Предполагается, что такая мера рассчитана на три месяца.

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«Предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей», — говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, сейчас максимальное пособие по безработице получают свыше 400 тысяч россиян. Министр подчеркивает, что ситуация на рынке труда в России оказалась лучше, чем в ряде развитых стран. «Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в РФ на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя», — уточняет он.

Ранее в среду, 27 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса. На данный момент число безработных в стране составляет 1,9 миллиона человек, указал президент России Владимир Путин.

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