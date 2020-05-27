В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».

По данным издания, если решение о введении страхования примут, то с зарплат россиян начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери рабочего места. Размер страховых взносов должны определить Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Однако сейчас РСПП выступает против страхования, уточняет газета.

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Вице-президент союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов считает, что властям следовало бы уделять больше внимания активной политике занятости, а не выплате пособий. Речь идет о помощи гражданам в повышении квалификации и освоении новых востребованных профессий, развитии трудовой миграции и прочем.

Накануне, 26 мая, сообщалось о росте числа безработных в России до 4,3 миллиона. В апреле текущего года количество безработных увеличилось на 800 тысяч, что на 21 процент больше, чем в тот же период 2019-го. Уровень безработицы в прошлом месяце составил 5,8 процента от рабочей силы, что является максимальным значением с апреля 2016 года.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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