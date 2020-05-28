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Богатейший человек мира раскрыл главный секрет успеха

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Джефф Безос
Джефф Безос
Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Глава Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос раскрыл главный секрет успешного бизнеса. По его словам, прежде чем формулировать цели развития бизнеса на 10 лет вперед, нужно сначала задаться вопросом о ключевых моментах стратегии компании, которые не изменятся на протяжении всего заданного периода. Об этом он сказал на ежегодном собрании акционеров Amazon, пишет Bussines Insider.

Безос разъяснил, что при формировании долгосрочной стратегии необходимо выделять «главные догмы», от которых компания в своей работе сможет отталкиваться на протяжении десятилетия. По словам миллиардера, для Amazon один из таких принципов — постоянное внимание к клиентам.

«Центром всего этого является одержимость потребителями, а не конкурентами... Если вы одержимы конкуренцией и добились лидерства на рынке, то очень легко потерять мотивацию развиваться дальше. Вы и так уже впереди всех, так зачем стараться еще больше? Одержимость же потребителями — это более долгосрочная мотивация, потому что клиенты всегда недовольны и всегда ищут продукт лучше вашего», — сказал он.

Ранее среди догм Amazon Безос также называл низкие цены, быструю доставку, широкий ассортимент, поскольку эти вещи клиенты хотят на постоянной основе. По словам Безоса, из идеи «главных догм» вытекают другие аспекты корпоративной культуры компании, такие как терпение, изобретательность, а также отсутствие страха потерпеть неудачу.

Основатель Amazon заработал за последние два месяца 29,9 миллиарда долларов. Его суммарное состояние составляет 145,4 миллиарда долларов. Предприниматель через несколько лет может стать первым в мире триллионером.

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