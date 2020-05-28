Ограничения для ресторанов и кафе в Подмосковье продлили

Ограничения для ресторанов и кафе, которые были введены в Подмосковье из-за эпидемии коронавируса, продлили до 14 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

При этом разрешается обслуживать посетителей в формате на вынос, а также доставлять заказы. Работа объектов розничной торговли также приостановлена до этой же даты, за исключением аптек, салонов сотовой связи, магазинов с медицинскими изделиями, зоотоварами, продуктами питания и товарами первой необходимости, а также пунктов продажи товаров

дистанционным способом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня. Там можно будет ездить на велосипеде, однако спортивные площадки пока останутся закрытыми. Кроме того, региональные офисы МФЦ начнут обслуживать физических лиц.

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