Подмосковье следом за Москвой запустит тестирование на иммунитет к COVID-19

В Московской области планируется с 15 июня начать тестирование жителей региона на антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС в четверг, 28 мая.

«С 15 июня мы добавим еще 5 тысяч ИФА-тестов (иммуноферментный анализ, который позволяет обнаруживать специфические антитела и антигены — прим. «Ленты.ру») — то, что делает сейчас Москва. Их преимущественно будут назначать в поликлинике для того, чтобы определить антитела и стадии заболевания», — отметил Воробьев. По его словам, постепенно число тестов планируется увеличивать с 5 до 20 тысяч в день.

Массовое бесплатное тестирование началось в Москве 15 мая. Врачи используют ИФА-метод, который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). С начала применения методы было проведено более 235 тысяч исследований, из них более 18 тысяч — для пациентов, лечащихся в отделениях не для зараженных COVID-19.

По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, местные жители могут могут пройти тесты на антитела к коронавирусу с 27 мая. По ее словам, анализы принимаются в 30 городских поликлиниках. По результатам можно будет определить, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, выработан ли у него иммунитет или на сегодняшний день он болен.

По состоянию на 28 мая в Москве и Подмосковье зарегистрировано 173 497 и 36 730 случаев заражения коронавирусом, всего по России выявлен 379 051 инфицированный. С начала эпидемии в стране 150 993 человека выздоровели, 4142 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

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